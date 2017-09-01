Омская полиция ищет мужчину, укравшего забытые деньги из банкомата

Отдел дознания Омского линейного управления МВД России разыскивает мужчину, который подозревается в краже. По имеющейся информации, мужчина находился в кассовом зале железнодорожного вокзала станции "Омск-Пассажирский" и украл деньги из банкомата, оставленные другим человеком.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 44-34-43.
Да никакая это не кража. Один мужик другому передал деньги. Скажем так взятка через банкомат. Тут надо не кражу расследовать, а финансовые махинации, коррупционные или что-то типа того. Видно же по видео, что он ждал, когда якобы вор заберет деньги из банкомата, просто стоял рядом и ждал, даже глянул один раз, чтобы проконтролировать процесс.
По видеозаписи наверняка его опознают. Видимо, не смог пройти мимо такого соблазна, а о камерах не успел подумать.