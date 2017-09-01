Омская полиция ищет мужчину, укравшего забытые деньги из банкомата

Отдел дознания Омского линейного управления МВД России разыскивает мужчину, который подозревается в краже. По имеющейся информации, мужчина находился в кассовом зале железнодорожного вокзала станции "Омск-Пассажирский" и украл деньги из банкомата, оставленные другим человеком.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 44-34-43.