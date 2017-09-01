Омич угнал машину друга и разбил её о столб

Мужчина взял у друга ключи от машины и отправился кататься, когда был пьян. Однако проехав 100 метров, угонщик врезался в столб.

Сотрудники полиции во время патрулирования увидели подозрительный автомобиль Volkswagen Jetta на улице Гуртьева. Машина ехала медленно, и одна из боковых сторон авто была смята.

Полицейские остановили машину и узнали, что за рулём ехал пьяный водитель, который не был владельцем иномарки. После чего омича доставили в отдел полиции.

33-летний задержанный рассказал, что выпивал в компании со своим другом. Когда они оба уже были пьяны, он забрал у приятеля ключи от автомобиля и решил прокатиться. Не справившись с управлением, омич через 100 метров въехал в столб. Оказалось, что в 2012 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду без водительских прав.

Владелец угнанной иномарки не подозревал о случившемся, и узнал всё от полицейских. 57-летний владелец авто оценил причинённый ущерб в 900 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Сейчас нарушитель арестован на 10 суток. По всей видимости, угонщику придётся возмещать ущерб в полном объёме, поскольку машина восстановлению не подлежит.