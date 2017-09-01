Омич угнал машину друга и разбил её о столб
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 16:21, последнее обновление 1 сентября 2017, 16:31  •  печать

Омич угнал машину друга и разбил её о столб

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Мужчина взял у друга ключи от машины и отправился кататься, когда был пьян. Однако проехав 100 метров, угонщик врезался в столб.

Сотрудники полиции во время патрулирования увидели подозрительный автомобиль Volkswagen Jetta на улице Гуртьева. Машина ехала медленно, и одна из боковых сторон авто была смята.

Полицейские остановили машину и узнали, что за рулём ехал пьяный водитель, который не был владельцем иномарки. После чего омича доставили в отдел полиции.

33-летний задержанный рассказал, что выпивал в компании со своим другом. Когда они оба уже были пьяны, он забрал у приятеля ключи от автомобиля и решил прокатиться. Не справившись с управлением, омич через 100 метров въехал в столб. Оказалось, что в 2012 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за езду без водительских прав.

Владелец угнанной иномарки не подозревал о случившемся, и узнал всё от полицейских. 57-летний владелец авто оценил причинённый ущерб в 900 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Сейчас нарушитель арестован на 10 суток. По всей видимости, угонщику придётся возмещать ущерб в полном объёме, поскольку машина восстановлению не подлежит.

Теги  •  #ДТП #столб #угон

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Комментарии
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Таис Афинская  •  1 сентября 2017, 17:04

Интересно, а как это "машина восстановлению не подлежит", если "Машина ехала медленно"? - во-первых медленно, а во-вторых "ехала" - то есть на не подлежащей восстановлению машине можно всё-таки ездить?

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