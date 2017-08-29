В Омске при резком торможении маршрутки пострадал ребёнок
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 12:48, последнее обновление 29 августа 2017, 12:51  •  печать

В Омске при резком торможении маршрутки пострадал ребёнок

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В результате ДТП в Ленинском округе пострадали 48-летняя женщина и 5-летний ребёнок.

Накануне, 28 августа, в Омске на ул. 12-я Пролетарская произошло ДТП. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по маршруту № 399. Двигаясь со стороны ул. 12-й Пролетарской в сторону ул. Сухой пролёт, в районе дома № 74 по улице Труда он резко затормозил.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, всего в салоне маршрутного такси находились 7 человек. В результате двое пассажиров - 48-летняя женщина и 5-летний мальчик - пострадали. Им понадобилась помощь медиков.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #ДТП #маршрутка #пострадавший #ребенок

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  29 августа 2017, 13:37

Эти гоняют как бешеные! И подрезают, и превышают скорость и еще много чего!

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