В Омске при резком торможении маршрутки пострадал ребёнок

В результате ДТП в Ленинском округе пострадали 48-летняя женщина и 5-летний ребёнок.

Накануне, 28 августа, в Омске на ул. 12-я Пролетарская произошло ДТП. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автобуса ПАЗ ехал по маршруту № 399. Двигаясь со стороны ул. 12-й Пролетарской в сторону ул. Сухой пролёт, в районе дома № 74 по улице Труда он резко затормозил.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, всего в салоне маршрутного такси находились 7 человек. В результате двое пассажиров - 48-летняя женщина и 5-летний мальчик - пострадали. Им понадобилась помощь медиков.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.