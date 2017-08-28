Омичку после смерти лишили родительских прав

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения закона в деятельности органов опеки и попечительства после обращения жительницы Омска. Как оказалось, в марте 2016 года дочь обратившейся омички была лишена родительских прав на 8-летнего сына.

Это произошло, потому что она якобы около полугода не занималась его воспитанием и содержанием, а передала на попечение своей 73-летней прабабушке. Пенсионерка впоследствии стала его опекуном.

Выяснилось, что мать ребёнка погибла в ДТП в январе 2016 года, а её личность была установлена только в феврале 2017 года. Сведения о смерти пришли в департамент образования мэрии через месяц - в марте 2017. Однако, несмотря на обращения матери погибшей, судебное решение не было пересмотрено.

Прокуратура внесла представление директору департамента образования мэрии Екатерине Спеховой. Также заочное решение о лишении родительских прав было отменено.