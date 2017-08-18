Задержан подозреваемый в убийстве женщины у ТЦ "Фестиваль"

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, с 58-летним подозреваемым сейчас проводятся следственные действия. Напомним, труп женщины был обнаружен в пятницу, 18 августа, около 7 часов утра во дворе дома по улице 70 лет Октября рядом с ТЦ "Фестиваль". По предварительным данным, смерть женщины наступила от трёх ножевых ранений. Причина, по которой убийца напал на свою жертву, сейчас выясняется. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).
Подозреваемый в убийстве женщины, чей труп с ножевыми ранениями был обнаружен утром в пятницу, 18 августа, неподалеку от омского ТЦ "Фестиваль", задержан - им оказался бывший муж жертвы.
Можно предположить, что бывший муж так и смирился, что он бывший. Видимо, была разборка по какому-то поводу.