Задержан подозреваемый в убийстве женщины у ТЦ "Фестиваль"
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 13:29, последнее обновление 18 августа 2017, 16:08  •  печать

Задержан подозреваемый в убийстве женщины у ТЦ "Фестиваль"

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Подозреваемый в убийстве женщины, чей труп с ножевыми ранениями был обнаружен утром в пятницу, 18 августа, неподалеку от омского ТЦ "Фестиваль", задержан - им оказался бывший муж жертвы.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, с 58-летним подозреваемым сейчас проводятся следственные действия. Напомним, труп женщины был обнаружен в пятницу, 18 августа, около 7 часов утра во дворе дома по улице 70 лет Октября рядом с ТЦ "Фестиваль". По предварительным данным, смерть женщины наступила от трёх ножевых ранений. Причина, по которой убийца напал на свою жертву, сейчас выясняется. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Теги  •  #подозреваемый #полиция #убийство

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Комментарии
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Николай Каринин  •  18 августа 2017, 13:50

Можно предположить, что бывший муж так и смирился, что он бывший. Видимо, была разборка по какому-то поводу.

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