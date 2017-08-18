В Омске у ТЦ "Фестиваль" зарезали женщину
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 10:46, последнее обновление 18 августа 2017, 10:54  •  печать

В Омске у ТЦ "Фестиваль" зарезали женщину

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Преступление было совершено ранним утром.

Сегодня, 18 августа, в районе 7 часов утра во дворе дома по улице 70 лет Октября рядом с ТЦ "Фестиваль" был обнаружен труп неизвестной женщины. По словам очевидцев, смерть наступила от трёх ножевых ранений. К месту происшествия уже приехали родственники убитой.

 

Как сообщили в региональном следственном комитете, в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Личность преступника установлена, его сейчас ищут.

Теги  •  #ножевое ранение #ТЦ Фестиваль #убийство

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Комментарии
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Александр Божежар  •  18 августа 2017, 11:32

Поскорее бы нашли, отвратительное зверство, таких пожизненно сажать надо.

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Злата Маркова  •  18 августа 2017, 11:43

Если сразу установили подозреваемого, значит люди знали убийцу и теперь он далеко не уйдет, поймают и осудят.

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