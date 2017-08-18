В Омске у ТЦ "Фестиваль" зарезали женщину

Сегодня, 18 августа, в районе 7 часов утра во дворе дома по улице 70 лет Октября рядом с ТЦ "Фестиваль" был обнаружен труп неизвестной женщины. По словам очевидцев, смерть наступила от трёх ножевых ранений. К месту происшествия уже приехали родственники убитой.

Как сообщили в региональном следственном комитете, в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Личность преступника установлена, его сейчас ищут.