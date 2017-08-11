Омичка украла у пенсионерки деньги на операцию

Вчера, 10 августа, в полицию пришла 83-летняя жительница Кировского округа. Она заявила, что у неё похитили 61 500 руб.

Выяснилось, что вечером пенсионерка зашла в банк на улице Ватутина, чтобы снять 50 тыс. руб., которые ей отправили родственники на операцию. Когда она возвращалась домой, к ней подошла незнакомка и спросила дорогу к магазину. Во время разговора злоумышленница вырвала у старушки сумку и скрылась. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полицейские разыскивают подозреваемую.

Приметы злоумышленницы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, среднего роста, темные волосы. Женщина была одета в джинсовый костюм, джинсовую кепку и белые кроссовки. Если кто-то из омичей располагает необходимой информацией, их просят позвонить по телефонам 71-03-04, 79-22-02 или 02.