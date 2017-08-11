Омичка украла у пенсионерки деньги на операцию
Происшествия  •  11 августа 2017, 17:04  •  печать

Омичка украла у пенсионерки деньги на операцию

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Злоумышленница вырвала у пенсионерки сумку с 61 тыс. руб. Ведётся розыск подозреваемой.

Вчера, 10 августа, в полицию пришла 83-летняя жительница Кировского округа. Она заявила, что у неё похитили 61 500 руб.

Выяснилось, что вечером пенсионерка зашла в банк на улице Ватутина, чтобы снять 50 тыс. руб., которые ей отправили родственники на операцию. Когда она возвращалась домой, к ней подошла незнакомка и спросила дорогу к магазину. Во время разговора злоумышленница вырвала у старушки сумку и скрылась. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полицейские разыскивают подозреваемую.

Приметы злоумышленницы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, среднего роста, темные волосы. Женщина была одета в джинсовый костюм, джинсовую кепку и белые кроссовки. Если кто-то из омичей располагает необходимой информацией, их просят позвонить по телефонам 71-03-04, 79-22-02 или 02.

Теги  •  #грабеж #операция #пенсионерка #полиция

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Комментарии
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Jack Daniels  •  11 августа 2017, 18:06

И кстати - а чё омичка-то сразу? она при ограблении прописку показала?))) - может тварь эта не из Омска вовсе...

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Jack Daniels  •  11 августа 2017, 18:03

Ох и тварь же эта "женщина"! - у пенсионерки, да еще и деньги на операцию. Таких как она надо срочно изолировать от общества лет на 10 колонии. Ей всё равно этот низкий поступок аукнется - просто так ничего не проходит...

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Ирина Коркина  •  11 августа 2017, 19:04

Полностью с Вами согласна. Ограбить самых незащищенных - пенсионеров, это совсем аморальной личностью нужно быть уже. Хуже, пожалуй, только у ребенка что-то украсть. Надеюсь правоохранительные смогут найти преступницу и она получит свое заслуженное наказание.

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