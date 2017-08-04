Омичка проводила пенсионерку до дома в обмен на кошелёк

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 4 тыс. руб. Выяснилось, что старушка после похода в магазин почувствовала себя плохо. Это заметила одна из прохожих, которая предложила проводить её до дома. Пенсионерка согласилась, однако как только незнакомка покинула квартиру, обнаружила пропажу кошелька.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленницу. Пенсионерка описала приметы подозреваемой. Женщине на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, короткие тёмные волосы. Разыскиваемая была одета в платье с красными полосками и темные туфли без каблука. Омичей, располагающих информацией о подозреваемой, просят позвонить в полицию.