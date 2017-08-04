Омичка проводила пенсионерку до дома в обмен на кошелёк
Происшествия  •   4 августа 2017, 16:42, последнее обновление 4 августа 2017, 16:53  •  печать

Омичка проводила пенсионерку до дома в обмен на кошелёк

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Полицейские разыскивают женщину, которая украла кошелёк у 87-летней старушки.

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 4 тыс. руб. Выяснилось, что старушка после похода в магазин почувствовала себя плохо. Это заметила одна из прохожих, которая предложила проводить её до дома. Пенсионерка согласилась, однако как только незнакомка покинула квартиру, обнаружила пропажу кошелька.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленницу. Пенсионерка описала приметы подозреваемой. Женщине на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, короткие тёмные волосы. Разыскиваемая была одета в платье с красными полосками и темные туфли без каблука. Омичей, располагающих информацией о подозреваемой, просят позвонить в полицию.

Теги  •  #кража #пенсионерка #полиция #розыск

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Комментарии
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Ада С  •  4 августа 2017, 18:08

Какой кошмар! Нету уже у аферистов ничего святого и никаких принципов морали.

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Виктор Леонов  •  4 августа 2017, 19:04

Не было и никогда не будет. Раньше тоже удивлялся этому, но теперь уже нет, эти люди думают только о себе.

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Роман Орехов  •  4 августа 2017, 17:08

Воспользовалась плохим состоянием чтобы обворовать, никакого чувства сострадания и совести, обязательно полиции найти необходимо эту провожальщицу.

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