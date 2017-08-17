43-летнего омича поймали на краже банок кофе в Астрахани

О краже сообщили работники магазина. Они рассказали, как один из посетителей открыто похитил несколько банок кофе и выбежал на улицу. Однако охраннику удалось задержать его и удержать до приезда патрульных.

- Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление 43-летний житель Омской области. Сибиряк пояснил, что не понял, как оказался в нашем городе, а похищенное собирался перепродать, чтобы выручить денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Омичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.