В Омске поймали мужчин, снявших с поезда тормоза
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 14:34, последнее обновление 17 августа 2017, 14:53  •  печать

В Омске поймали мужчин, снявших с поезда тормоза

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Сотрудники Росгвардии пресекли ночную кражу тормозного оборудования из железнодорожных вагонов.

Сегодня, 17 августа, экипаж вневедомственной охраны патрулировал Ленинский округ. Объезжая территорию железнодорожного вагонного парка на улице Нобелевский тупик в два часа ночи, сотрудники Росгвардии заметили два мужских силуэта за припаркованным составом.

Увидев патрульный автомобиль, неизвестные бросились в разные стороны и попытались скрыться. Группа задержания начала преследовать беглецов. Вскоре их удалось задержать.

Оказалось, что 46-летний и 48-летний мужчины приехали на вокзал с гаечными ключами, отвёртками и плоскогубцами. С помощью слесарных инструментов они сняли аккумуляторные клеммы, электрический кабель и тормозную колодку подвижного состава. Демонтированные предметы они сложили в большую сумку и, по всей видимости, собирались похитить.

Задержанные переданы транспортным полицейским для дальнейшего разбирательства. Снятые тормоза были возвращены на место.

Теги  •  #поезд #Росгвардия #тормоз

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Комментарии
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Анастасия Новикова  •  17 августа 2017, 15:03

Дожили, я надеюсь, что они просто немного недалёкие и хотели сдать их, а не намеренно подстроить аварию, где могли пострадать люди.

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