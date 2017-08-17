В Омске поймали мужчин, снявших с поезда тормоза

Сегодня, 17 августа, экипаж вневедомственной охраны патрулировал Ленинский округ. Объезжая территорию железнодорожного вагонного парка на улице Нобелевский тупик в два часа ночи, сотрудники Росгвардии заметили два мужских силуэта за припаркованным составом.

Увидев патрульный автомобиль, неизвестные бросились в разные стороны и попытались скрыться. Группа задержания начала преследовать беглецов. Вскоре их удалось задержать.

Оказалось, что 46-летний и 48-летний мужчины приехали на вокзал с гаечными ключами, отвёртками и плоскогубцами. С помощью слесарных инструментов они сняли аккумуляторные клеммы, электрический кабель и тормозную колодку подвижного состава. Демонтированные предметы они сложили в большую сумку и, по всей видимости, собирались похитить.

Задержанные переданы транспортным полицейским для дальнейшего разбирательства. Снятые тормоза были возвращены на место.