Омские заключённые сыграли в ростовые шахматы

В клубе лечебно-исправительного учреждения № 2 создали площадку для игры в ростовые шахматы. Её сделали по образцу досуговых площадок санаториев и домов отдыха.

Турниры по шахматам в ЛИУ-2 проводятся регулярно, поэтому в спортивном кружке появились ростовые шахматы. В этот раз отборочные туры прошли на обычных шахматных досках, а финальные - на большой доске.

- Благодаря большой шахматной доске мы смогли заинтересовать шахматами многих осуждённых. Даже те, кто никогда не играл в эту игру, теперь состоят в спортивном кружке и готовятся к первым турнирам, - прокомментировал заместитель начальника ЛИУ-2 Василий Фомичев.

И это действительно так. В последнем турнире приняли участие 54 осуждённых. По итогам турнирной таблицы победителями стали трое из них.

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области