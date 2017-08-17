Омские заключённые сыграли в ростовые шахматы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 12:08, последнее обновление 17 августа 2017, 12:19  •  печать

Омские заключённые сыграли в ростовые шахматы

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В клубе лечебно-исправительного учреждения № 2 создали площадку для игры в ростовые шахматы. Её сделали по образцу досуговых площадок санаториев и домов отдыха.

Турниры по шахматам в ЛИУ-2 проводятся регулярно, поэтому в спортивном кружке появились ростовые шахматы. В этот раз отборочные туры прошли на обычных шахматных досках, а финальные - на большой доске.

- Благодаря большой шахматной доске мы смогли заинтересовать шахматами многих осуждённых. Даже те, кто никогда не играл в эту игру, теперь состоят в спортивном кружке и готовятся к первым турнирам, - прокомментировал заместитель начальника ЛИУ-2 Василий Фомичев.

И это действительно так. В последнем турнире приняли участие 54 осуждённых. По итогам турнирной таблицы победителями стали трое из них.

Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области

Теги  •  #заключенный #фото #шахматы

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  17 августа 2017, 12:43

Вот так и освобождаются и сидят во дворах дальше играют, лучше бы работать их заставляли, чтобы сами себя обеспечивали, а не отбывали срок за счет налогов других людей.

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