Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба

В суд передаётся уголовное дело в отношении четырёх жителей Новосибирской области. Мужчины организовали в Омске нелегальный игорный бизнес, открыв на улицах Дианова и 70 лет Октября два заведения ООО "Формула Лото 3". Клубы работали с ноября 2014-го по март 2016 года, и за это время новосибирцы получили доход свыше 11 млн руб.

Преступников обнаружили сотрудники областного УМВД России. Изъято более 60 объектов компьютерной техники, документация и видеозаписи проведения азартных игр. Несмотря на то, что обвиняемые не признали свою вину, трое мужчин скоро предстанут перед судом. Четвёртый подельник смог бежать и сейчас находится в федеральном розыске.

Уголовное дело, занявшее 40 томов, заведено по п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, которые совершены организованной группой и сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере). Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.