Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 13:32, последнее обновление 16 августа 2017, 13:33  •  печать

Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба

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Игорные клубы принесли жителям соседней области миллионные доходы.

В суд передаётся уголовное дело в отношении четырёх жителей Новосибирской области. Мужчины организовали в Омске нелегальный игорный бизнес, открыв на улицах Дианова и 70 лет Октября два заведения ООО "Формула Лото 3". Клубы работали с ноября 2014-го по март 2016 года, и за это время новосибирцы получили доход свыше 11 млн руб.

Преступников обнаружили сотрудники областного УМВД России. Изъято более 60 объектов компьютерной техники, документация и видеозаписи проведения азартных игр. Несмотря на то, что обвиняемые не признали свою вину, трое мужчин скоро предстанут перед судом. Четвёртый подельник смог бежать и сейчас находится в федеральном розыске.

Уголовное дело, занявшее 40 томов, заведено по п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, которые совершены организованной группой и сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере). Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги  •  #игорный клуб #следственный комитет

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Комментарии
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Алекс   •  16 августа 2017, 14:52

Омск большой и наверняка таких нелегальных клубов не два, а намного больше. Нужно еще искать.

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