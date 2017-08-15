Омич разбил авто, а потом заявил в полицию об угоне
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 12:23  •  печать

Омич разбил авто, а потом заявил в полицию об угоне

Автор:

30-летний житель Омской области заявил в полицию об угоне, чтобы не ремонтировать на свои средства автомобиль после ДТП.

В дежурную часть Исилькульского отдела полиции обратился 30-летний омич. Он заявил, что у него угнали ВАЗ-2110. Во время разговора со стражами порядка он объяснил, что автомобиль угнали со двора его дома.

В результате оперативно-разыскных мероприятий машина была найдена на автодороге Исилькуль - посёлок Комсомольский. Во время дальнейшей работы полицейские нашли очевидцев происшествия, которые рассказали, что накануне вечером за рулём ВАЗа был сам владелец. Также вместе с ним была знакомая, которая подтвердила информацию, полученную от местных жителей.

Оказалось, что водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. Во время беседы с полицейскими водитель признался, что заявил об угоне, чтобы избежать ответственности за ДТП. Возбуждено уголовное дело. Теперь за ложный донос о преступлении ему грозит до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #ложное сообщение #полиция #уголовное дело #угон

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Монин  •  15 августа 2017, 12:54

Мужчине даже со своей знакомой не удалось договориться, не говоря уже о независимых очевидцах. Все равно придется отвечать.

Ответить
Последние новости
В Омске производство полипропилена выросло на 4 %  •  сегодня, 17:26
Минсельхоз: Чума свиней пришла в Омскую область, скорее всего, из центральной России  •  сегодня, 16:19  •   1
Омские чиновники признали зависимость образования от денег родителей  •  сегодня, 16:11  •   1
Московское метро оборудуют омскими светильниками  •  сегодня, 15:56
Омичи пожаловались на новую атаку вируса-шифровальщика  •  сегодня, 15:28  •   1
В Омске закрывают карантинные посты по чуме  •  сегодня, 14:48
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400