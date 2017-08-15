Омич разбил авто, а потом заявил в полицию об угоне

30-летний житель Омской области заявил в полицию об угоне, чтобы не ремонтировать на свои средства автомобиль после ДТП.

В дежурную часть Исилькульского отдела полиции обратился 30-летний омич. Он заявил, что у него угнали ВАЗ-2110. Во время разговора со стражами порядка он объяснил, что автомобиль угнали со двора его дома.

В результате оперативно-разыскных мероприятий машина была найдена на автодороге Исилькуль - посёлок Комсомольский. Во время дальнейшей работы полицейские нашли очевидцев происшествия, которые рассказали, что накануне вечером за рулём ВАЗа был сам владелец. Также вместе с ним была знакомая, которая подтвердила информацию, полученную от местных жителей.

Оказалось, что водитель не справился с управлением и опрокинул автомобиль, после чего скрылся с места ДТП. Во время беседы с полицейскими водитель признался, что заявил об угоне, чтобы избежать ответственности за ДТП. Возбуждено уголовное дело. Теперь за ложный донос о преступлении ему грозит до двух лет лишения свободы.