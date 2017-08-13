Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска подала жалобу на приговор

Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска Анастасия Полетаева воспользовалась правом на апелляцию и подала в Омский областной суд жалобу на решение Куйбышевского райсуда.

- В срок обжалования была подана жалоба. Это краткая жалоба, поэтому пока она не мотивировочная. Подана с тем текстом, что не согласны с приговором суда, других пояснений в ней не даётся. Теперь будет готовиться полная жалоба, - цитирует "НГС" Эльмиру Филину, представляющую интересы Полетаевой.

Напомним, в конце июля суд приговорил экс-участницу Анастасию Полетаеву за незаконную банковскую деятельность к 1,5 годам лишения свободы в колонии и штрафу в 150 тысяч рублей. Также были осуждены и другие члены ОПГ. Антон Бабиков получил 1,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин - 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров - 1 год лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Организатор группировки Николай Трофимов был приговорен к 2 годам исправительной колонии общего режима, а Игорь Кузьмин - к 1 году колонии общего режима с штрафом 80 тысяч рублей.