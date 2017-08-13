Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска подала жалобу на приговор
Общество  •  13 августа 2017, 13:20, последнее обновление 13 августа 2017, 13:20  •  печать

Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска подала жалобу на приговор

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Приговоренная к 1,5 годам колонии Анастасия Полетаева не согласилась с решением суда и воспользовалась возможностью подать жалобу.

Осуждённая экс-участница "Дома-2" из Омска Анастасия Полетаева воспользовалась правом на апелляцию и подала в Омский областной суд жалобу на решение Куйбышевского райсуда.

- В срок обжалования была подана жалоба. Это краткая жалоба, поэтому пока она не мотивировочная. Подана с тем текстом, что не согласны с приговором суда, других пояснений в ней не даётся. Теперь будет готовиться полная жалоба, - цитирует "НГС" Эльмиру Филину, представляющую интересы Полетаевой.

Напомним, в конце июля суд приговорил экс-участницу Анастасию Полетаеву за незаконную банковскую деятельность к 1,5 годам лишения свободы в колонии и штрафу в 150 тысяч рублей. Также были осуждены и другие члены ОПГ. Антон Бабиков получил 1,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей, Михаил Пуговкин - 1,4 года со штрафом 100 тысяч рублей, Константин Чумаров - 1 год лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Организатор группировки Николай Трофимов был приговорен к 2 годам исправительной колонии общего режима, а Игорь Кузьмин - к 1 году колонии общего режима с штрафом 80 тысяч рублей.

Теги  •  #Анастасия Полетаева #жалоба #приговор #суд

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Комментарии
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Роман Орехов  •  13 августа 2017, 17:04

Еще не известен результат который будет по результатам рассмотрения жалобы, бывают и пересмотры и оправдания, сложно говорить не зная все обстоятельства, а суд на то и суд вышестоящий чтобы расставить все точки.

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Екатерина Бурвикова  •  13 августа 2017, 15:35

Да, вот кого на Дом-2 берут сплошные аферисты. Хотят легких денег просто все.

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Олег Конанов  •  13 августа 2017, 16:08

Так они уже после Д2 совершали эти преступления. Банальная нажива на банк. операциях.

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Дмиртий Смирнов  •  13 августа 2017, 14:04

Они там в своем супер теле шоу, воспитывают кого? Жуликов или будущие нашей страны?

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Алёна Ярошевич  •  13 августа 2017, 13:34

Участие в Доме 2 и без того не самая лучшая рекомендация, а тут явное подтверждения, что на проекте находятся не сливки общества и не лучший пример для молодежи.

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