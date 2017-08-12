В "Чёртовых воротах" спасли омича, у которого отказали ноги
Происшествия  •  12 августа 2017, 12:31, последнее обновление 12 августа 2017, 13:06  •  печать

В "Чёртовых воротах" спасли омича, у которого отказали ноги

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Спасатели на Байкале спасли омича, у которого отказала ноги, и из-за этого он не мог выбраться из палатки, поставленной в ущелье "Чёртовы ворота".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, терпящего бедствие омича обнаружили туристы на горной тропе хребта Хамар-Дабана. У 50-летнего жителя Омска, совершавшего переход в одиночку, по неизвестной причине отказали ноги, и он не смог продолжить путь. Мужчина остановился в ущелье "Чёртовы ворота", где поставил палатку и решил дожидаться помощи. "Благодаря тому, что тропа достаточно проходимая, турист был обнаружен прохожими, которые сообщили о нем по телефону. Обнаружить местонахождение человека было несложным, поскольку он зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении", - пояснил начальник поисково-спасательной службы Андрей Кармаданов. Девять спасателей Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области поднялись в горы по тропе на расстояние около 5 км, где мужчину осмотрел врач. На руках и на носилках его доставили к автомобилю скорой помощи.

 

Теги  •  #Байкал #турист

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  12 августа 2017, 13:42

Хоть человек и зарегистрировал свой маршрут в спасательном подразделении, его стали искать только после сообщения прохожих...

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Алёна Ярошевич  •  12 августа 2017, 13:05

Хорошо, что его поход был оформлен официально, а вот одиночные путешествия - это огромный риск.

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