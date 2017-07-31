В Омске грабитель напал на пенсионерку из-за 500 рублей
Происшествия  •  31 июля 2017, 13:02, последнее обновление 31 июля 2017, 14:08  •  печать

В Омске грабитель напал на пенсионерку из-за 500 рублей

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Полицейские поймали злоумышленника, который ворвался в дом к 67-летней женщине, избил её и украл 500 рублей.

В дежурную часть Шербакульского отдела полиции обратилась 67-летняя пенсионерка, проживающая в деревне Северное. Она сообщила, что ночью к ней в дом ворвался неизвестный мужчина, который избил её и похитил 500 рублей. Пожилая женщина запомнила его приметы и передала их полицейским.

Сотрудники уголовного розыска приступили к разыскным мероприятиям, опросили свидетелей и ранее судимых лиц. Установив личность злоумышленника, они задержали его в доме у родственников, у которых он находился в гостях. 28-летний ранее судимый за разбой, грабёж и кражу житель поселка Шербакуль признал свою вину. Похищенные деньги пенсионерке были возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания.

Теги  •  #грабеж #пенсионерка #уголовное дело

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