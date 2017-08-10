В Омской области за ночь сбили двух пешеходов на трассе

Пострадавшие в ДТП на трассе омичи были доставлены в больницу.

Вчера, 9 августа, в 23:25 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на трассе Челябинск - Новосибирск. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой.

Прибывшие на место происшествия автоинспекторы предварительно установили, что 62-летний водитель автомобиля Lifan ехал по дороге, ведущей от трассы Челябинск - Новосибирск в сторону 14-го Военного городка. По пути он сбил пешехода, двигавшегося по дороге навстречу авто. В результате ДТП 46-летний пешеход был доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло 10 августа в 2:10. 35-летний водитель автомобиля Iveco 400 ехал по трассе Тюмень - Омск в сторону Омска. В районе 608 км он сбил пешехода, двигавшегося по дороге в попутном направлении. В результате ДТП мужчина был госпитализирован. Пресс-служба УМВД России по Омской области отмечает, что пешеходы находились ночью на дороге без светоотражающих элементов на одежде.