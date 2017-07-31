Сегодня в Омске будут ловить пешеходов-нарушителей
Общество  •  31 июля 2017, 10:08, последнее обновление 31 июля 2017, 10:10  •  печать

Сегодня в Омске будут ловить пешеходов-нарушителей

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Профилактический рейд направлен на пресечение нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами.

Сегодня, 31 июля, с целью снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД в Омске будет проведена целевая операция "Пешеход". Как отметили в региональном ведомстве, наезды на пешеходов среди прочих видов ДТП занимают лидирующие позиции.

- Профилактическое мероприятие "Пешеход" направлено на пресечение нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Нередко пешеходы, не отдавая отчёт в своих действиях, переходят проезжую часть в неустановленных местах и появляются на дороге в то время, когда водитель их не ожидает увидеть, - отметили в ГИБДД.

Пешеходов призывают быть внимательными на дороге, не нарушать правила дорожного движения и пользоваться светоотражающими наклейками, так водителю пешеход будет виден с расстояния более 200 метров. Даже в случае превышения скорости водитель вовремя заметит его и сможет остановить свой автомобиль.

Теги  •  #ГИБДД #пешеход #рейд

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  31 июля 2017, 14:37

Частенько такие операции проводить нужно, для тех кто за рулём каждый день что нибудь изобретают, то камеры, скрытые посты, то машины с мигалками, а пешеходы зачастую три метра до перехода пройти не хотят, бегут через дорогу по сторонам не смотрят.

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Анна Орлова  •  31 июля 2017, 10:38

"Даже в случае превышения скорости" - ловили бы заодно и тех умников, что по жилмассиву на скорости гоняют.

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