Омичка насмерть сбила пешехода, стоявшего на дороге
Происшествия  •   7 августа 2017, 10:05  •  печать

Омичка насмерть сбила пешехода, стоявшего на дороге

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В результате ДТП в селе Лукьяновка 39-летняя женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи.

Вчера, 6 августа, около 00:20 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о ДТП в селе Лукьяновка. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.

Предварительно установлено, что 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехала по улице Советской и сбила пешехода, находившегося на проезжей части. В результате ДТП 39-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #пешеход #погибший #полиция

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Комментарии
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Виктор Монин  •  7 августа 2017, 10:11

В этот ДТП разбираться надо - почему женщина стояла на дороге и почему водитель не смогла остановиться или объехать ее.

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