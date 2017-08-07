Омичка насмерть сбила пешехода, стоявшего на дороге

Вчера, 6 августа, около 00:20 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о ДТП в селе Лукьяновка. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.
Предварительно установлено, что 39-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехала по улице Советской и сбила пешехода, находившегося на проезжей части. В результате ДТП 39-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм.
Полиция проводит проверку.
В этот ДТП разбираться надо - почему женщина стояла на дороге и почему водитель не смогла остановиться или объехать ее.