Омич ограбил аптеку, привязав скотчем к стулу фармацевта

В дежурную часть полиции обратилась фармацевт аптеки, расположенной на улице Заозёрная, с заявлением о хищении денег. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ночью в помещение аптеки проник мужчина в медицинской маске. Он привязал женщину к стулу скотчем и похитил из кассы 64 тыс. руб.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и проверили причастность к преступлению ранее судимых лиц. В результате оперативно-разыскных мероприятий 23-летний злоумышленник был пойман. Оказалось, что подозреваемый проживает в Омске нелегально и проходит, как подозреваемый по нескольким уголовным делам.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.