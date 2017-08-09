Омич ограбил аптеку, привязав скотчем к стулу фармацевта
Происшествия  •   9 августа 2017, 11:11, последнее обновление 9 августа 2017, 12:13  •  печать

Омич ограбил аптеку, привязав скотчем к стулу фармацевта

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Полицейские задержали злоумышленника, нелегально проживающего в Омске. Подозреваемый проходит фигурантом по нескольким уголовным делам.

В дежурную часть полиции обратилась фармацевт аптеки, расположенной на улице Заозёрная, с заявлением о хищении денег. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ночью в помещение аптеки проник мужчина в медицинской маске. Он привязал женщину к стулу скотчем и похитил из кассы 64 тыс. руб.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и проверили причастность к преступлению ранее судимых лиц. В результате оперативно-разыскных мероприятий 23-летний злоумышленник был пойман. Оказалось, что подозреваемый проживает в Омске нелегально и проходит, как подозреваемый по нескольким уголовным делам.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Теги  •  #аптека #грабеж #полиция

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  9 августа 2017, 11:46

Отлично и оперативно полиция сработала, ведь в этом деле "зацепок" было не так много.

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Игорь Усов  •  9 августа 2017, 11:32

Неплохая однако у аптеки дневная выручка, грабителю было чем поживиться.

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