СМИ: В работе базы омского УГИБДД произошел сбой
Происшествия  •   8 августа 2017, 22:23, последнее обновление 8 августа 2017, 22:32  •  печать

СМИ: В работе базы омского УГИБДД произошел сбой

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Во вторник, 8 августа в базе ГИБДД в ряде регионов, в том числе Омской области, произошел масштабный сбой. Журналисты федеральных изданий не исключают возможность хакерской атаки.

Как пояснила РБК сотрудник пресс-службы УГИБДД по Омской области Наталья Бобылева, база не работала с 14:00 до 17:00 по местному времени. "В настоящее время сотрудники осуществляют прием граждан. Все идет в штатном порядке. Всем, кто не смог в этот период зарегистрировать транспортное средство, в ближайшее время будет оказана эта услуга", — рассказала Наталья Бобылева. Также извесно, что сбой в базах госавтоинспекции произошел в подмосковных Химках, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. "РБК направил запрос в Министерство внутренних дел России", - уточняют журналисты, напомнив, что в мае произошла масштабная хакерская атака на серверы российских компаний и ведомств, в частности МВД и Минздрава. Из-за кибератаки в некоторых российских регионах отключилась система выдачи водительских удостоверений. Также возникли проблемы при проведении операций, требующих компьютерной регистрации автомобилей.

Фото: gibdd.ru

Теги  •  #ГИБДД #технический сбой #хакерская атака

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