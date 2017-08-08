СМИ: В работе базы омского УГИБДД произошел сбой

Как пояснила РБК сотрудник пресс-службы УГИБДД по Омской области Наталья Бобылева, база не работала с 14:00 до 17:00 по местному времени. "В настоящее время сотрудники осуществляют прием граждан. Все идет в штатном порядке. Всем, кто не смог в этот период зарегистрировать транспортное средство, в ближайшее время будет оказана эта услуга", — рассказала Наталья Бобылева. Также извесно, что сбой в базах госавтоинспекции произошел в подмосковных Химках, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. "РБК направил запрос в Министерство внутренних дел России", - уточняют журналисты, напомнив, что в мае произошла масштабная хакерская атака на серверы российских компаний и ведомств, в частности МВД и Минздрава. Из-за кибератаки в некоторых российских регионах отключилась система выдачи водительских удостоверений. Также возникли проблемы при проведении операций, требующих компьютерной регистрации автомобилей.

Фото: gibdd.ru