Омские полицейские конфисковали 550 пачек сигарет из багажника авто
Происшествия  •   8 августа 2017, 17:54, последнее обновление 8 августа 2017, 17:55  •  печать

Омские полицейские конфисковали 550 пачек сигарет из багажника авто

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На 37-летнюю нарушительницу были составлены административные протоколы за торговлю немаркированной продукцией в не предназначенных для этого местах, а также за ведение предпринимательской деятельности без лицензии.

Вчера, 7 августа, сотрудники УМВД России по городу Омску во время проверки поступившей от омичей информации пресекли незаконную реализацию табачных изделий. На парковке у торгового комплекса на проспекте Комарова женщина продавала сигареты из багажника автомобиля.

В результате осмотра сотрудники полиции изъяли около 550 пачек табака. В отношении 37-летней жительницы Исилькульского района был составлен административный протокол за "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юридического лица". Материалы для рассмотрения направлены в мировой суд. Также в отношении неё составлены материалы за торговлю в неустановленных для этого местах и продажу немаркированной продукции.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Омску

Теги  •  #лицензия #незаконная торговля #полиция #сигареты

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