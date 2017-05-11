Фестиваль 1200x90
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей
Происшествия  •  11 мая 2017, 15:03, последнее обновление 11 мая 2017, 15:03  •  печать

Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей

Автор:

В полиции возбуждены два уголовных дела за реализацию контрафактного алкоголя и сигарет. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

Следственное управление УМВД России по городу Омску возбудило уголовные дела по двум фактам реализации контрафактных сигарет и алкоголя. Личности подозреваемых удалось установить в результате проверки оперативной информации.

По версии следствия, 39-летний подозреваемый купил 6137 бутылок спиртного и 2700 пачек сигарет для последующей незаконной розничной продажи. Товар он перевез на склад для хранения и реализовывал на одном из рынков. Аналогичное преступление совершил 27-летний омич, который планировал продать 3200 бутылок алкоголя оптом и в розницу.

Полицейские изъяли всю контрафактную продукцию на специализированный склад, и тем самым пресекли попытку незаконного сбыта алкоголя и сигарет на сумму более 3,1 млн рублей. В настоящее время идет допрос свидетелей и устанавливается канал поставки незаконной продукции. Подозреваемые находится под подпиской о невыезде.

Теги  •  #алкоголь #подделка #полиция #сигареты #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске на два дня перекроют улицы из-за бегунов  •  сегодня, 13:37  •   1
Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи  •  сегодня, 13:22  •   2
Омский Дептранс разобрал здание на дрова и металл  •  сегодня, 13:15
LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"  •  сегодня, 12:58  •   4  •    •  Live
На севере Омской области открыли навигацию  •  сегодня, 12:49
Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна  •  сегодня, 12:40
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400