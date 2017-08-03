В ДТП на Иртышской набережной пострадал ещё один мотоциклист
Происшествия  •   3 августа 2017, 16:56, последнее обновление 3 августа 2017, 17:35  •  печать

В ДТП на Иртышской набережной пострадал ещё один мотоциклист

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42-летний байкер не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Kia Rio, поэтому врезался в иномарку.

Сегодня, 3 августа, около 4:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на улице Иртышская набережная. На место аварии выехала следственно-оперативная группа. Также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 42-летний водитель мотоцикла Honda ехал по Иртышской набережной в сторону Ленинградского моста. Мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Kia Rio, за рулём которого находился 51-летний мужчина, и врезался в иномарку.

В результате ДТП водитель мотоцикла попал в больницу, а его 27-летний пассажир был отпущен после осмотра врачей. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #иномарка #мотоциклист

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