В Омске 7-летняя школьница выпала из окна второго этажа
Происшествия  •   4 августа 2017, 15:57, последнее обновление 4 августа 2017, 15:57  •  печать

В Омске 7-летняя школьница выпала из окна второго этажа

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Девочка забралась на подоконник и выпала из окна, когда мамы не было дома, а за ребенком присматривала родственница.

Вчера, 3 августа, в полицию позвонили из больницы и сообщили о несчастном случае, произошедшем с маленькой девочкой. 7-летний ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами после звонка сотрудников стоматологической клиники, расположенной на первом этаже дома на улице Багратиона.

В результате предварительной проверки выяснилось, что девочка выпала из окна второго этажа то время, когда мама была на работе. За ребенком присматривала родственница. Девушка ненадолго отвлеклась, когда девочка забралась на подоконник, не удержалась и выпала наружу. В настоящее время она находится в больнице. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #больница #полиция #ребенок

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Комментарии
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Надежда Васильева  •  4 августа 2017, 16:04

В летнее время такие происшествия встречаются часто и во всех городах. На самом деле это очень страшно. Постоянно переживаю за своих детей. Тем более неделю назад такое несчастье случилось у моей знакомой.

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