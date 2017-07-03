В Омской области выпал из окна дома 4-летний ребёнок
Происшествия  •   3 июля 2017, 16:20, последнее обновление 3 июля 2017, 16:23  •  печать

В Омской области выпал из окна дома 4-летний ребёнок

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Омская полиция сообщила об инциденте, произошедшем в Усть-Ишимском районе. Поздно вечером из окна двухэтажного жилого дома выпал 4-летний ребёнок.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, ЧП произошло около полуночи. Мать уложила двух своих сыновей спать на втором этаже дома, а сама находилась на кухне. Позже она услышала шум на улице, вышла и увидела лежащего под окном ребёнка. Мальчик объяснил, что хотел посидеть на подоконнике, но не смог удержать равновесие. Женщина вызвала скорую помощь. У ребенка зафиксирована травма живота, сейчас он находится под наблюдением врачей. По данным полиции, весной и летом текущего года в Омской области из окон выпали четыре ребёнка, все они остались живы. В прошлом году за этот же период выпали из окон пятеро детей, один из них скончался.

Теги  •  #инцидент #окно #ребенок

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Комментарии
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Злата Маркова  •  3 июля 2017, 16:49

Как же так, спать уложила, а окно не закрыла?! Нужно быть внимательнее, детей нельзя оставлять с открытым окном.

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