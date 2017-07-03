В Омской области выпал из окна дома 4-летний ребёнок

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области, ЧП произошло около полуночи. Мать уложила двух своих сыновей спать на втором этаже дома, а сама находилась на кухне. Позже она услышала шум на улице, вышла и увидела лежащего под окном ребёнка. Мальчик объяснил, что хотел посидеть на подоконнике, но не смог удержать равновесие. Женщина вызвала скорую помощь. У ребенка зафиксирована травма живота, сейчас он находится под наблюдением врачей. По данным полиции, весной и летом текущего года в Омской области из окон выпали четыре ребёнка, все они остались живы. В прошлом году за этот же период выпали из окон пятеро детей, один из них скончался.