Экс-главу "ЖКХ "Сервис" осудили за мошенничество с землёй Надеждинского полигона

Решение Центрального районного суда Омска было оглашено сегодня, 3 августа. В суде доказано, что Захарова и Дахно похитили землю полигона твёрдых бытовых отходов в омском селе Надеждино. Для этого свалку, находящуюся в категории "земли промышленности", оценили как земли сельскохозяйственного назначения. В этом качестве стоимость участка составила 14,6 млн руб., хотя её реальная цена по заключению эксперта - 83 млн руб. Затем Захарова и Дахно заключили между своими организациями договор займа на 15 млн рублей, по которому участок оказался в залоге у "Экотранссервиса". Сделано это было без ведома учредителя "ЖКХ "Сервис" - НПО "Мостовик".

С января по май 2015 года Захарова умышленно нарушала сроки расчетов по договору займа, и в итоге участок полигона оказался в собственности "Экотранссервиса". Как сообщает Генпрокуратура, с помощью этой схемы из "ЖКХ "Сервис" были выведены основные средства, формирующие до 90% прибыли общества.

Жанне Захаровой назначено наказание в виде 3 лет, Константину Дахно - 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также каждый получил штраф в размере 500 тыс. рублей.