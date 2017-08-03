Экс-главу "ЖКХ "Сервис" осудили за мошенничество с землёй Надеждинского полигона
Происшествия  •   3 августа 2017, 20:55, последнее обновление 3 августа 2017, 22:26  •  печать

Экс-главу "ЖКХ "Сервис" осудили за мошенничество с землёй Надеждинского полигона

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Суд вынес приговор бывшей управляющей ООО "ЖКХ "Сервис" Жанне Захаровой и управляющему ООО "Экотранссервис" Константину Дахно. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Решение Центрального районного суда Омска было оглашено сегодня, 3 августа. В суде доказано, что Захарова и Дахно похитили землю полигона твёрдых бытовых отходов в омском селе Надеждино. Для этого свалку, находящуюся в категории "земли промышленности", оценили как земли сельскохозяйственного назначения. В этом качестве стоимость участка составила 14,6 млн руб., хотя её реальная цена по заключению эксперта - 83 млн руб. Затем Захарова и Дахно заключили между своими организациями договор займа на 15 млн рублей, по которому участок оказался в залоге у "Экотранссервиса". Сделано это было без ведома учредителя "ЖКХ "Сервис" - НПО "Мостовик". 

С января по май 2015 года Захарова умышленно нарушала сроки расчетов по договору займа, и в итоге участок полигона оказался в собственности "Экотранссервиса". Как сообщает Генпрокуратура, с помощью этой схемы из "ЖКХ "Сервис" были выведены основные средства, формирующие до 90% прибыли общества.

Жанне Захаровой назначено наказание в виде 3 лет, Константину Дахно - 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также каждый получил штраф в размере 500 тыс. рублей.

Теги  •  #жкх сервис #мошенничество #Надеждино #полигон #Центральный районный суд

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