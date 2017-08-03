Росприроднадзор хочет запретить Надеждинскому полигону размещать отходы
Экономика  •   3 августа 2017, 12:43, последнее обновление 3 августа 2017, 12:53  •  печать

Росприроднадзор хочет запретить Надеждинскому полигону размещать отходы

Автор:

Надзорное ведомство просит исключить некогда единственную легальную омскую свалку из реестра объектов размещения отходов.

Как сообщает региональное Управление Росприроднадзора, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования им направлено обращение с просьбой об исключении объекта размещения отходов ООО "ЖКХ "Сервис" из госреестра объектов размещения отходов.

- ООО "ЖКХ "Сервис" не имеет оборудования для дальнейшей утилизации, размещения, обезвреживания накапливаемых отходов и соответствующих договоров на передачу отходов, организациям, имеющим соответствующие лицензии, - говорится в обращении.

Напомним, эта управляющая компания, аффилированная к НПО "Мостовик", владела единственным в городе легальным мусорным полигоном, расположенным в Надеждино. В феврале арбитражный управляющий "Мостовика" Владимир Коба заявил о закрытии полигона, так как "ЖКХ "Сервис" не имеет лицензии на сбор и утилизацию отходов.

Она до сих пор не получена. По всей видимости, из-за этого Росприроднадзор хочет исключить свалку из реестра. Сейчас полигону в Надеждино разрешено работать лишь в режиме накопления, это значит, что мусор здесь принимать всё-таки будут.

- На текущую работу Надеждинского полигона в режиме накопления отходов такое решение никак не повлияет, - сказал корреспонденту ИА "Омск Здесь" Владимир Коба. – Но есть определённые моменты, которые повлияют на такие виды работ, как размещение и захоронение отходов, для которых необходима лицензия и внесение полигона в соответствующий реестр. Ими мы заниматься не сможем.

Теги  •  #жкх сервис #Мостовик #свалка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В ДТП на Иртышской набережной пострадал ещё один мотоциклист  •  сегодня, 16:56
Омске випы не платят за коммуналку по полтора года  •  сегодня, 16:52  •   1
День города: как в праздничные дни будут ходить автобусы  •  сегодня, 16:43  •    •  
Площадки, с которых лучше всего смотреть салют на День города  •  сегодня, 16:19
12 светофоров на солнечных батареях появились возле омских школ  •  сегодня, 15:38  •   1
В Омске готовятся судить Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве пропавших девушек  •  сегодня, 15:37
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400