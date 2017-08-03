Росприроднадзор хочет запретить Надеждинскому полигону размещать отходы

Как сообщает региональное Управление Росприроднадзора, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования им направлено обращение с просьбой об исключении объекта размещения отходов ООО "ЖКХ "Сервис" из госреестра объектов размещения отходов.

- ООО "ЖКХ "Сервис" не имеет оборудования для дальнейшей утилизации, размещения, обезвреживания накапливаемых отходов и соответствующих договоров на передачу отходов, организациям, имеющим соответствующие лицензии, - говорится в обращении.

Напомним, эта управляющая компания, аффилированная к НПО "Мостовик", владела единственным в городе легальным мусорным полигоном, расположенным в Надеждино. В феврале арбитражный управляющий "Мостовика" Владимир Коба заявил о закрытии полигона, так как "ЖКХ "Сервис" не имеет лицензии на сбор и утилизацию отходов.

Она до сих пор не получена. По всей видимости, из-за этого Росприроднадзор хочет исключить свалку из реестра. Сейчас полигону в Надеждино разрешено работать лишь в режиме накопления, это значит, что мусор здесь принимать всё-таки будут.

- На текущую работу Надеждинского полигона в режиме накопления отходов такое решение никак не повлияет, - сказал корреспонденту ИА "Омск Здесь" Владимир Коба. – Но есть определённые моменты, которые повлияют на такие виды работ, как размещение и захоронение отходов, для которых необходима лицензия и внесение полигона в соответствующий реестр. Ими мы заниматься не сможем.