Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым

Инцидент произошёл ещё 24 июля. Неизвестные взломали дверь холодильника, расположенного на Привокзальной площади, и украли из него мороженное. Сумма ущерба составила 5571 руб.

В пресс-службе областного УМВД России сообщили, что полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда те уже съели половину похищенного. Грабителей выдали обёртки, выброшенные в одном из дворов. Остальное мороженое растаяло.

Отметим, что подозреваемыми оказались 32-летний и 37-летний жители Омского района. Один из них ранее был судимым за кражу, а второй - за разбой. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Любителям холодного лакомства грозит до 5 лет лишения свободы.