Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым
Происшествия  •   2 августа 2017, 15:25, последнее обновление 2 августа 2017, 17:21  •  печать

Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым

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Половину похищенного рецидивисты съели.

Инцидент произошёл ещё 24 июля. Неизвестные взломали дверь холодильника, расположенного на Привокзальной площади, и украли из него мороженное. Сумма ущерба составила 5571 руб.

В пресс-службе областного УМВД России сообщили, что полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда те уже съели половину похищенного. Грабителей выдали обёртки, выброшенные в одном из дворов. Остальное мороженое растаяло.

Отметим, что подозреваемыми оказались 32-летний и 37-летний жители Омского района. Один из них ранее был судимым за кражу, а второй - за разбой. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Любителям холодного лакомства грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги  •  #кража #мороженое #полиция #рецидивист

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  2 августа 2017, 18:04

Выходка детская, но наказание будет вполне взрослое, учитывая криминальный багаж за плечами.

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Игорь Усов  •  2 августа 2017, 16:33

Конечно, глупая детская выходка. Мороженого ребятам захотелось. Но на 5 лет это никак не тянет.

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Ада С  •  2 августа 2017, 16:17

Вот люди дают! Уже на мороженое заработать не могут, но теперь посидят и подумают как это делать.

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Роман Орехов  •  2 августа 2017, 15:35

Судя по ущербу и средней стоимости одного мороженного с десяток порций нужно было скушать каждому, прежде чем их поймали, налакомились надолго теперь.

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