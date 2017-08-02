Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым

Инцидент произошёл ещё 24 июля. Неизвестные взломали дверь холодильника, расположенного на Привокзальной площади, и украли из него мороженное. Сумма ущерба составила 5571 руб.
В пресс-службе областного УМВД России сообщили, что полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда те уже съели половину похищенного. Грабителей выдали обёртки, выброшенные в одном из дворов. Остальное мороженое растаяло.
Отметим, что подозреваемыми оказались 32-летний и 37-летний жители Омского района. Один из них ранее был судимым за кражу, а второй - за разбой. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Любителям холодного лакомства грозит до 5 лет лишения свободы.
Выходка детская, но наказание будет вполне взрослое, учитывая криминальный багаж за плечами.
Конечно, глупая детская выходка. Мороженого ребятам захотелось. Но на 5 лет это никак не тянет.
Вот люди дают! Уже на мороженое заработать не могут, но теперь посидят и подумают как это делать.
Судя по ущербу и средней стоимости одного мороженного с десяток порций нужно было скушать каждому, прежде чем их поймали, налакомились надолго теперь.