Сотрудницы аэропорта украли продукты для бортового питания

В Омском аэропорту задержали экспедитора бортового питания и двух фасовщиц одной из организаций. В конце рабочего дня сотрудницы как обычно проходили досмотр на КПП с помощью рентгенотелевизионной установки. Охрана заметила в сумках и под одеждой женщин предметы, похожие на продукты питания. На место были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые провели личный досмотр

У женщин обнаружили растительное масло, сыр, ветчину, колбасы, чай и многое другое. Эти продукты предназначались для питания пассажиров на борту самолётов. Отрицать свою вину задержанные не стали, тем более что ранее женщин уже штрафовали за подобное нарушение. Теперь в отношении всех троих заведено уголовное дело, сообщили в ЛУ МВД России по Омской области.