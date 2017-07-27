Сотрудницы аэропорта украли продукты для бортового питания
Происшествия  •  27 июля 2017, 16:00, последнее обновление 27 июля 2017, 16:04  •  печать

Сотрудницы аэропорта украли продукты для бортового питания

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Транспортная полиция задержала трёх женщин, которые пытались вынести с территории аэровокзала предназначавшуюся для пассажиров еду.

В Омском аэропорту задержали экспедитора бортового питания и двух фасовщиц одной из организаций. В конце рабочего дня сотрудницы как обычно проходили досмотр на КПП с помощью рентгенотелевизионной установки. Охрана заметила в сумках и под одеждой женщин предметы, похожие на продукты питания. На место были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые провели личный досмотр 

У женщин обнаружили растительное масло, сыр, ветчину, колбасы, чай и многое другое. Эти продукты предназначались для питания пассажиров на борту самолётов. Отрицать свою вину задержанные не стали, тем более что ранее женщин уже штрафовали за подобное нарушение. Теперь в отношении всех троих заведено уголовное дело, сообщили в ЛУ МВД России по Омской области.

Теги  •  #кража #омский аэропорт #транспортная полиция

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