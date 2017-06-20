В Омске подростки ограбили холодильник с газировкой
Происшествия  •  20 июня 2017, 08:26, последнее обновление 20 июня 2017, 08:28  •  печать

В Омске подростки ограбили холодильник с газировкой

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На улице Богдана Хмельницкого трое молодых людей обчистили холодильную камеру с газировкой.

Накануне в Октябрьском округе трое молодых людей опрокинули холодильную камеру, стоявшую рядом с торговым павильоном на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба Росгвардии. Оттуда они извлекли несколько десятков бутылок с газированными напитками. Свидетелем преступления стал местный житель.

Подростки разбежались в разные стороны, но сотрудникам правоохранительных органов удалось их задержать по указанным приметам. Скоро в пункт полиции были доставлены и его приятели. Похищенная газировка изъята, проводится проверка.

Теги  •  #газировка #кража

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