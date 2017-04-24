Омич украл полтора километра кабеля под метромостом

Полицейские задержали 18-летнего омича, который восемь раз приходил к метромосту и срезал ножом провода. Сумма ущерба составила 344 тыс. рублей.

В полицию обратился представитель одной из омских компаний, который сообщил, что под метромостом похищен электрический кабель на сумму 344 тыс. руб. Эксперты осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник срезал почти 1,5 километра проводов, расположенных рядом с лестничными пролётами. Проникновение на охраняемую территорию происходило ночью, когда электричество было отключено.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Кировском округе. На допросе 18-летнего омича выяснилось, что подозреваемый восемь раз приходил к метромосту и срезал ножом провода, а обожжённый дома металл сдавал в пункт приёма на улице Дмитриева.

Вырученные деньги - 180 тыс. руб. - он потратил. Кроме того, оказалось, что молодой человек до этого был судим за угон автомобиля. Возбуждено уголовное дело, омичу грозит до 6 лет тюрьмы.