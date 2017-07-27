В Омске арестовали серийного вора, уезжавшего с места преступления на такси

По решению суда под стражу заключён 20-летний омич, на которого заведено несколько уголовных дел за квартирные кражи.

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску об аресте 20-летнего жителя Омска. На молодого человека заведено несколько уголовных дело по статье "Кража".

Одной из потерпевших стала омичка, проживающая на первом этаже дома по ул. Слободской. Злоумышленник проник внутрь через окно, отжав отвёрткой угол оконной пластиковой рамы. Чужое жильё он покинул через дверь, перед этим вызвав такси. Причинённый ущерб составил 87 тыс. руб.

Потерпевшая подробно описала похищенные вещи, что помогло их найти. Сотрудники уголовного розыска объехали ломбарды и установили, что в три из них молодой человек примерно 20-ти лет сдал украденные золотые украшения, велосипед и ноутбук. За эти вещи он выручил 10 тыс. руб.

По описанию внешности стало понятно, что подозреваемый - неоднократно судимый житель Центрального округа, вышедший из тюрьмы в январе этого года. Оперативники опросили соседей и таксиста, после чего выяснили: подозреваемый вышел из авто у частного дома в Старом Кировске. Оказалось, что там живёт сестра парня. Сам он был задежан на съёмной квартире в Ленинском округе.

Основаниями для ареста стали отсутствие постоянного места жительства и работы, а также ещё несколько уголовных дел, заведённых на него. Кражи совершались похожим образом в разных округах города. Часть похищенного удалось изъять, в том числе украденные золотые серьги, которые подозреваемый подарил сестре.