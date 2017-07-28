Грабители пустились в погоню за омичом с 6 млн рублей
Происшествия  •  28 июля 2017, 17:45, последнее обновление 28 июля 2017, 18:02  •  печать

Грабители пустились в погоню за омичом с 6 млн рублей

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Трое мужчин выследили свою жертву, отняв крупную сумму денег.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 22-летним Георгию Фаминскому и Александру Кудрявцеву. За совершённый по сговору разбой молодые люди (оба ранее судимы) приговорены к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

1 декабря 2016 года грабители вместе с третьим сообщником напали на мужчину. Преступники знали, что у жертвы при себе будут немалые деньги - 6 млн руб., занятых для покупки квартиры. Мужчину выследили, и когда он вышел из своего подъезда и сел в автомобиль, за ним погнались. Потерпевший заметил погоню, но уйти не смог: машина нападавших врезалась в авто жертвы, и тот оказался прижат мусорным баком. Сообщники выбили стёкла и забрали с пассажирского сиденья пакет с деньгами.

Двух нападавших позже поймали, третий сейчас находится в федеральном розыске. Осуждённые также обязаны возместить причинённый ущерб. При этом украденные деньги мужчины успели потратить.

Теги  •  #погоня #разбой

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