Омичка и 10-летний мальчик попали в больницу после столкновения двух иномарок

В результате столкновения Toyota Corolla и Nissan Murano 34-летняя женщина и 10-летний мальчик попали в больницу. Полиция проводит проверку.

Сегодня, 28 июля, около 11:10 в дежурную часть полиции поступила информация о ДТП в Центральном округе. На место аварии выехала следственно оперативная группа, также полицейские вызвали бригаду скорой.

Прибывшие на место сотрудники автоинспекции установили, что 24-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Потанина со стороны улицы Маркса. В районе пересечения с улицей Пушкина он не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Murano, за рулём которого находился 54-летний водитель.

В результате ДТП пассажиры Toyota - 34-летняя женщина и 10-летний мальчик - были доставлены в больницу. Полиция проводит проверку.