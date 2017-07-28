Мужчину, находившегося в розыске 10 лет, случайно нашли в Омске

Задержанный мужчина находился в федеральном розыске с 2007 года за кражу, совершенную в Костомской области.

Вчера, 27 июля, около 18:30 группа задержания вневедомственной охраны выехала в гостиницу, расположенную на трассе Новосибирск – Челябинск. Сотрудники Росгвардии пресекли небольшой конфликт, случившийся между посетителями.

Когда росгвардейцы вышли из гостиницы, они увидели, что какой-то мужчина прячется от них за углом здания. Силовики решили установить его личность и причину странного поведения.

Выяснилось, что 29-летний мужчина с 2007 года находится в федеральном розыске за кражу, совершённую в Костромской области. Многолетние поиски оказались осложнены тем, что он не имел определенного места жительства и долгое время путешествовал автостопом.

В этот раз он приехал в гостиницу из Бурятии вместе с попутно следовавшим дальнобойщиком. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.