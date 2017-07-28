Мужчину, находившегося в розыске 10 лет, случайно нашли в Омске
Происшествия  •  28 июля 2017, 16:42, последнее обновление 28 июля 2017, 16:52  •  печать

Мужчину, находившегося в розыске 10 лет, случайно нашли в Омске

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Задержанный мужчина находился в федеральном розыске с 2007 года за кражу, совершенную в Костомской области.

Вчера, 27 июля, около 18:30 группа задержания вневедомственной охраны выехала в гостиницу, расположенную на трассе Новосибирск – Челябинск. Сотрудники Росгвардии пресекли небольшой конфликт, случившийся между посетителями.

Когда росгвардейцы вышли из гостиницы, они увидели, что какой-то мужчина прячется от них за углом здания. Силовики решили установить его личность и причину странного поведения.

Выяснилось, что 29-летний мужчина с 2007 года находится в федеральном розыске за кражу, совершённую в Костромской области. Многолетние поиски оказались осложнены тем, что он не имел определенного места жительства и долгое время путешествовал автостопом.

В этот раз он приехал в гостиницу из Бурятии вместе с попутно следовавшим дальнобойщиком. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #кража #Росгвардия #федеральный розыск

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Комментарии
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Александр Божежар  •  28 июля 2017, 17:31

Многолетники поиски были осложнены тем что не искали, и если бы сам не вышел - и не нашли бы.

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Игорь Усов  •  28 июля 2017, 17:06

Товарищ сам спровоцировал полицейских. Если бы вел себя спокойно, на него бы и не обратили внимание.

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