Омичка, погибшая в отделе полиции, была пьяна
Происшествия  •  27 июля 2017, 14:14, последнее обновление 27 июля 2017, 14:23  •  печать

Омичка, погибшая в отделе полиции, была пьяна

Автор:

Следователи проверяют обстоятельства, при которых в отделе полиция скончалась женщина.

Слендком начал процессуальную проверку по сообщению о смерти женщины, обнаруженной у здания отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску.

На данный момент известно, что ночью 23 июля в отдел была доставлена 32-летняя женщина для подтверждения личности и составления административного протокола о распитии задержанной алкоголя в запрещенных местах. Когда сотрудник полиции вышел из помещения, женщина попыталась выти из отдела через окно, но сорвалась с третьего этажа. При падении она получила телесные повреждения, от которых на следующий день скончалась в больнице.

Теги  •  #алкоголь #полиция #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омских торговцев оштрафовали за морковь с гельминтами и гнилые овощи  •  сегодня, 12:38  •   1
Стало известно, какое имущество отобрали у супруги омского депутата Сметанина  •  сегодня, 11:57
Омская прокуратура потребовала у мэрии установить фонари в 16-м Военном городке  •  сегодня, 11:55
На омских рынках нашли 40 килограммов опасной свинины  •  сегодня, 11:33  •   2
Супругу омского депутата Сметанина лишили "тайно" приобретённого имущества  •  сегодня, 11:29
Синоптики объявили двухдневное штормовое предупреждение  •  сегодня, 10:48
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400