Омичка, погибшая в отделе полиции, была пьяна

Слендком начал процессуальную проверку по сообщению о смерти женщины, обнаруженной у здания отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску.

На данный момент известно, что ночью 23 июля в отдел была доставлена 32-летняя женщина для подтверждения личности и составления административного протокола о распитии задержанной алкоголя в запрещенных местах. Когда сотрудник полиции вышел из помещения, женщина попыталась выти из отдела через окно, но сорвалась с третьего этажа. При падении она получила телесные повреждения, от которых на следующий день скончалась в больнице.