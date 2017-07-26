В Омске полиция расследует загадочную смерть матери и сына

Вечером 24 июля в правоохранительные органы обратился омич, который рассказал, что уже третий день не может дозвониться ни до матери, ни до брата, который с ней живёт.
Как пишет "Вечерний Омск" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Омску, наряд полиции выехал по адресу в многоэтажку, расположенную на улице Бородина. В присутствии понятых они вскрыли дверь и обнаружили мёртвых 63-летнюю женщину и её 32-летнего сына.
Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Также установлено, что посторонних в квартире не было. Кроме того, не был найден алкоголь или какая-то еда, которыми можно было отравиться. Запах газа тоже не ощущался. В последний раз соседи видели мать и сына в пятницу.
Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по городу Омску, в настоящее время полиция не может назвать причину смерти. По всей видимости, установить её сможет только экспертиза.
Да прошло не так много времени, чтобы соседи реагировали. А вот смерти загадочные конечно, только экспертиза сможет помочь разобраться.
А соседи, наверное, как всегда ничего не видели, и не слышали. Почему раньше не отреагировали? Неужели запаха не было?