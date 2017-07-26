В Омске полиция расследует загадочную смерть матери и сына
Происшествия  •  26 июля 2017, 12:34, последнее обновление 26 июля 2017, 13:25  •  печать

В Омске полиция расследует загадочную смерть матери и сына

Автор:

Тревогу забил их родственник, который в течение трёх дней не мог дозвониться до матери и брата. 

Вечером 24 июля в правоохранительные органы обратился омич, который рассказал, что уже третий день не может дозвониться ни до матери, ни до брата, который с ней живёт.

Как пишет "Вечерний Омск" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Омску, наряд полиции выехал по адресу в многоэтажку, расположенную на улице Бородина. В присутствии понятых они вскрыли дверь и обнаружили мёртвых 63-летнюю женщину и её 32-летнего сына.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Также установлено, что посторонних в квартире не было. Кроме того, не был найден алкоголь или какая-то еда, которыми можно было отравиться. Запах газа тоже не ощущался. В последний раз соседи видели мать и сына в пятницу.

Как пояснили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по городу Омску, в настоящее время полиция не может назвать причину смерти. По всей видимости, установить её сможет только экспертиза.

Теги  •  #полиция #расследование

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
OLEG Chernow  •  26 июля 2017, 15:10

Да прошло не так много времени, чтобы соседи реагировали. А вот смерти загадочные конечно, только экспертиза сможет помочь разобраться.

Ответить
Таня Шапран  •  26 июля 2017, 14:27

А соседи, наверное, как всегда ничего не видели, и не слышали. Почему раньше не отреагировали? Неужели запаха не было?

Ответить
Последние новости
Экспертиза показала небезопасность СКК им. Блинова  •  сегодня, 15:25
Бывшая участница "Дома-2" отправится в колонию за незаконную банковскую деятельность  •  сегодня, 15:12  •   1  •  
Новым вице-мэром Омска стал Юрий Тетянников  •  сегодня, 14:37
СК завёл уголовное дело на главу села в Омской области  •  сегодня, 14:34
Заместителем омского министра культуры станет географ  •  сегодня, 13:52
Для крестного хода закроют центр Омска  •  сегодня, 13:17
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400