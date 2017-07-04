Пропали четверо жителей Омской области, трёх нашли убитыми

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, ранее в правоохранительные органы обратились родственники пропавших сельчан, заявивших о безвестном исчезновении четверых мужчин. В результате поисков в лесополосе были обнаружены трупы трёх из пропавших - 21, 29 и 33 лет. Обстоятельства их смерти сейчас устанавливают судмедэксперты. Четвёртого мужчину, 42-летнего жителя района, пока ищут. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Омские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх жителей Павлоградского района - их трупы были обнаружены в лесополосе. Сейчас ведётся розыск четвёртого мужчины, который был с погибшими.
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Пугающие новости в последнее время: то десантник обидевшийся девятерых их ружья положил, то вот трое в лесополосе неизвестно за что погибли, а четвертый на подходе...
Жуткая история. Мужчины в рассвете сил погибли. Очень ответственная работа теперь на следователях.
Странное исчезновение, как бы не оказался четвертый пропавший не убитым, а убийцей.
Возможно, но одному расправиться с троими не так просто, здесь нужно знать обстоятельства, что это были за люди.