Пропали четверо жителей Омской области, трёх нашли убитыми
Происшествия  •   4 июля 2017, 17:35, последнее обновление 4 июля 2017, 17:59  •  печать

Пропали четверо жителей Омской области, трёх нашли убитыми

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Омские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх жителей Павлоградского района - их трупы были обнаружены в лесополосе. Сейчас ведётся розыск четвёртого мужчины, который был с погибшими.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, ранее в правоохранительные органы обратились родственники пропавших сельчан, заявивших о безвестном исчезновении четверых мужчин. В результате поисков в лесополосе были обнаружены трупы трёх из пропавших - 21, 29 и 33 лет. Обстоятельства их смерти сейчас устанавливают судмедэксперты. Четвёртого мужчину, 42-летнего жителя района, пока ищут. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Теги  •  #Павлоградка #сельчане #убийство

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  4 июля 2017, 19:03

Пугающие новости в последнее время: то десантник обидевшийся девятерых их ружья положил, то вот трое в лесополосе неизвестно за что погибли, а четвертый на подходе...

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Леонид Портнов  •  4 июля 2017, 18:09

Жуткая история. Мужчины в рассвете сил погибли. Очень ответственная работа теперь на следователях.

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Алёна Ярошевич  •  4 июля 2017, 18:04

Странное исчезновение, как бы не оказался четвертый пропавший не убитым, а убийцей.

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Виктор Монин  •  4 июля 2017, 20:03

Возможно, но одному расправиться с троими не так просто, здесь нужно знать обстоятельства, что это были за люди.

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