Пропали четверо жителей Омской области, трёх нашли убитыми

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх жителей Павлоградского района - их трупы были обнаружены в лесополосе. Сейчас ведётся розыск четвёртого мужчины, который был с погибшими.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, ранее в правоохранительные органы обратились родственники пропавших сельчан, заявивших о безвестном исчезновении четверых мужчин. В результате поисков в лесополосе были обнаружены трупы трёх из пропавших - 21, 29 и 33 лет. Обстоятельства их смерти сейчас устанавливают судмедэксперты. Четвёртого мужчину, 42-летнего жителя района, пока ищут. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).