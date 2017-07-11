В Казахстане нашли мёртвым пропавшего мальчика из Омска
Происшествия  •  11 июля 2017, 10:14  •  печать

В Казахстане нашли мёртвым пропавшего мальчика из Омска

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Ребёнка трое суток искали спасатели и родители. Его тело было найдено на берегу озера Улыколь. Причины гибели устанавливаются.

5 июля в селе Старобелка Северо-Казахстанской области пропал 6-летний мальчик. В Казахстан он приехал вместе с мамой в гости к родственникам. Как сообщает МВД Республики Казахстан, в этот же день в департаменте по ЧС был создан оперативный штаб, в район направлены силы и средства для проведения поисковых работ. Малыша искали более 160 человек - сотрудники полиции, местные жители, волонтёры.

Тело мальчика было обнаружено местными жителями спустя три дня на берегу озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка. Как поясняют правоохранители, причины гибели мальчика пока неизвестны. По данным "12 канала", ребёнок вместе с мамой приехал из Омской области.

Теги  •  #Казахстан #МВД #озеро

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Евгения Шелохова  •  11 июля 2017, 11:08

В смерти ребенка в первую очередь виноваты родители. Оставили пятилетнего малыша без присмотра(

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