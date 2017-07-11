В Казахстане нашли мёртвым пропавшего мальчика из Омска

5 июля в селе Старобелка Северо-Казахстанской области пропал 6-летний мальчик. В Казахстан он приехал вместе с мамой в гости к родственникам. Как сообщает МВД Республики Казахстан, в этот же день в департаменте по ЧС был создан оперативный штаб, в район направлены силы и средства для проведения поисковых работ. Малыша искали более 160 человек - сотрудники полиции, местные жители, волонтёры.

Тело мальчика было обнаружено местными жителями спустя три дня на берегу озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка. Как поясняют правоохранители, причины гибели мальчика пока неизвестны. По данным "12 канала", ребёнок вместе с мамой приехал из Омской области.