Полицейские поймали омича с 40 пакетиками "соли"

В Омске задержали 21-летнего мужчину, у которого с собой оказалось 12 граммов "соли". Продать наркотики он планировал с помощью закладок.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали мужчину по подозрению в распространении синтетических наркотиков через закладки в районе улицы Андрианова. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 40 пакетиков с "солью". Общая масса запрещённого вещества составила 12 граммов.

Оказалось, что 21-летний житель Омской области посуточно арендовал квартиры, чтобы расфасовать запрещённое вещество. В 2015 году он уже был судимым за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что "соль" молодой человек покупал через тайники-закладки и планировал реализовать наркотик аналогичным способом.