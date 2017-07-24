Полицейские поймали омича с 40 пакетиками "соли"

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали мужчину по подозрению в распространении синтетических наркотиков через закладки в районе улицы Андрианова. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 40 пакетиков с "солью". Общая масса запрещённого вещества составила 12 граммов.
Оказалось, что 21-летний житель Омской области посуточно арендовал квартиры, чтобы расфасовать запрещённое вещество. В 2015 году он уже был судимым за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что "соль" молодой человек покупал через тайники-закладки и планировал реализовать наркотик аналогичным способом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к сбыту наркотического средства в крупном размере". 21-летнему омичу грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для обнаружения канала поступления наркотиков на территорию Омской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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Нужно больше проводить рейдов. Я думаю, что это не единственный случай, но как-то вяло в этом направлении все идет.