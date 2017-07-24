Полицейские поймали омича с 40 пакетиками "соли"
Происшествия  •  24 июля 2017, 15:28, последнее обновление 24 июля 2017, 17:50  •  печать

Полицейские поймали омича с 40 пакетиками "соли"

Автор:

В Омске задержали 21-летнего мужчину, у которого с собой оказалось 12 граммов "соли". Продать наркотики он планировал с помощью закладок.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали мужчину по подозрению в распространении синтетических наркотиков через закладки в районе улицы Андрианова. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 40 пакетиков с "солью". Общая масса запрещённого вещества составила 12 граммов.

Оказалось, что 21-летний житель Омской области посуточно арендовал квартиры, чтобы расфасовать запрещённое вещество. В 2015 году он уже был судимым за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Установлено, что "соль" молодой человек покупал через тайники-закладки и планировал реализовать наркотик аналогичным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к сбыту наркотического средства в крупном размере". 21-летнему омичу грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для обнаружения канала поступления наркотиков на территорию Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #видео #закладка #синтетические наркотики #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Олег Конанов  •  24 июля 2017, 15:51

Нужно больше проводить рейдов. Я думаю, что это не единственный случай, но как-то вяло в этом направлении все идет.

Ответить
Последние новости
После салюта в День города омичей будут развозить с семи остановок  •  сегодня, 18:11
"Авангард" подписал пятого шведа  •  сегодня, 17:53
В Омскую область не пропустили 25 тонн арбузов из Казахстана  •  сегодня, 17:15
Группа "Ногу свело" даст в Омске бесплатный концерт  •  сегодня, 17:10
Поставка свинины на омские рынки заметно снизилась  •  сегодня, 16:54  •   1
Почти 5 тысяч омичей получили льготные талоны в баню  •  сегодня, 16:30  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400