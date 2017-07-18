Омичи получили 30 лет тюрьмы на двоих за продажу наркотиков через интернет
Происшествия  •  18 июля 2017, 12:30, последнее обновление 18 июля 2017, 13:35  •  печать

Омичи получили 30 лет тюрьмы на двоих за продажу наркотиков через интернет

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В Омске вынесли приговор двум мужчинам, которые пытались сбыть более 12 кг синтетических наркотиков.

Омский районный суд вынес приговор в отношении двух 23-летних жителей Омской области, которые обвиняются в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленников задержали в августе 2016 года в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Во время личного досмотра у одного из них полицейские обнаружили и изъяли 486,6 грамма наркотиков, а у второго - 3193,2 грамма. Было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 и части 5 ст. 228.1 УК РФ, после чего подозреваемых заключили под стражу.

В результате следственных действий было установлено, что злоумышленники сбывали наркотики через интернет с помощью тайников-закладок. В дальнейшем на территории посёлка Дружино Омского района, а также Кировского округа полицейские изъяли ещё 21 пакет с синтетическим наркотиком общей массой 8 921,7 грамма, который обвиняемые собирались реализовать. Суд назначил им по 14 с половиной лет лишения свободы.

Теги  •  #приговор #синтетические наркотики #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  18 июля 2017, 14:05

Думаю пора использование интернета при сбыте наркотиков считать еще одним отягчающим обстоятельством.

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