Уехавшего на собеседование омича обнаружили мёртвым

Молодой парень поехал устраиваться на работу, а затем его нашли мёртвым в гаражах.

О загадочной гибели жителя Советского округа рассказали омичи в социальных сетях. Изначально в популярных пабликах соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о пропаже молодого человека. Его сестра рассказала, что 20 июля парень уехал на собеседование, но домой не вернулся. Родные при помощи пользователей интернета попытались распространить эту информацию, надеясь, что кто-то поможет установить его местонахождение. Накануне стало известно, что молодой человек найден мёртвым.

- Его обнаружили мёртвым у ДК "Лобкова". Мои соболезнования родным, - написала омичка Алёна Карамышева, подчеркнув, что информация о смерти пропавшего получена от его соседей.

Сестра парня на своей странице в соцсети написала, что прощание состоится в среду, 26 июля.

В пресс-службе омского УМВД сообщили, что 20 июля правоохранительными органами около гаражей в Ленинском округе было обнаружено тело неизвестного парня без признаков насильственной смерти. Сейчас стало известно, что умерший - именно тот молодой человек, которого разыскивали с помощью социальных сетей родные. Причины его смерти будут установлены в ходе проверки.