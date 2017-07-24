Уехавшего на собеседование омича обнаружили мёртвым
Происшествия  •  24 июля 2017, 10:39, последнее обновление 24 июля 2017, 17:55  •  печать

Уехавшего на собеседование омича обнаружили мёртвым

Молодой парень поехал устраиваться на работу, а затем его нашли мёртвым в гаражах. 

О загадочной гибели жителя Советского округа рассказали омичи в социальных сетях. Изначально в популярных пабликах соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о пропаже молодого человека. Его сестра рассказала, что 20 июля парень уехал на собеседование, но домой не вернулся. Родные при помощи пользователей интернета попытались распространить эту информацию, надеясь, что кто-то поможет установить его местонахождение. Накануне стало известно, что молодой человек найден мёртвым.

 

- Его обнаружили мёртвым у ДК "Лобкова". Мои соболезнования родным, - написала омичка Алёна Карамышева, подчеркнув, что информация о смерти пропавшего получена от его соседей.

Сестра парня на своей странице в соцсети написала, что прощание состоится в среду, 26 июля. 

В пресс-службе омского УМВД сообщили, что 20 июля правоохранительными органами около гаражей в Ленинском округе было обнаружено тело неизвестного парня без признаков насильственной смерти. Сейчас стало известно, что умерший - именно тот молодой человек, которого разыскивали с помощью социальных сетей родные. Причины его смерти будут установлены в ходе проверки. 

Теги  •  #гибель #полиция #собеседование #УМВД

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  24 июля 2017, 10:50

Произойти могло что угодно, нужно восстанавливать последние дни и часы жизни парня после ухода на собеседование с помощью друзей и знакомых.

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