Три человека погибли в каскадной аварии под Омском
Происшествия  •  23 июля 2017, 11:40, последнее обновление 23 июля 2017, 11:40  •  печать

Три человека погибли в каскадной аварии под Омском

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Два легковых автомобиля и один грузовой стали участниками ДТП. Трое погибли, в больницу доставлена маленькая девочка.

Вчера, 22 июля, около 11 часов вечера на трассе Тюмень - Омск произошло крупное автостолкновение. 42-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны Тюмени. В районе 499 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. Грузовик от удара выскочил на "встречку" и там врезался в Ford.

На месте, ещё до приезда скорой помощи скончались три человека - водитель ВАЗа, 38-летний водитель "Форда" и его 29-летняя пассажирка. В больницу попала 2-летняя девочка из иномарки.

По факту аварии начата проверка.

Теги  •  #ДТП #трасса Омск-Тюмень

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Комментарии
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Анна Мишина  •  23 июля 2017, 15:35

Страшное происшествие и Форд больше всех пострадал. Наверное это судьба.

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Jack Daniels  •  23 июля 2017, 14:26

Долбаный жигуленок - столько бед принес. Но от этого никто не застрахован: дорога - это всегда риск. Выходит та, что безопаснее ездить на большегрузах....

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Юля Пучкова  •  23 июля 2017, 14:33

Пока на дорогах попадаются невнимательные и безответственные водители, опасно ездить на любом транспорте. Страшное ДТП, очень жаль погибших и их родственников.

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Олег Конанов  •  23 июля 2017, 13:41

Из-за такой нелепости погибло столько человек. Думаю, неисправность в ВАЗ-2114 была.

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Кристина Танаева  •  23 июля 2017, 12:28

Одно трагическое стечение обстоятельств лишило 2-х летнюю девочку скорее всего родителей. Какой ужас! Ехали, никому не мешали, а тут... И опять же нарушение правил одним водителем приводит к трагедии и в других семьях. Очень жаль.....

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