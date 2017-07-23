Три человека погибли в каскадной аварии под Омском

Вчера, 22 июля, около 11 часов вечера на трассе Тюмень - Омск произошло крупное автостолкновение. 42-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны Тюмени. В районе 499 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. Грузовик от удара выскочил на "встречку" и там врезался в Ford.
На месте, ещё до приезда скорой помощи скончались три человека - водитель ВАЗа, 38-летний водитель "Форда" и его 29-летняя пассажирка. В больницу попала 2-летняя девочка из иномарки.
По факту аварии начата проверка.
Страшное происшествие и Форд больше всех пострадал. Наверное это судьба.
Долбаный жигуленок - столько бед принес. Но от этого никто не застрахован: дорога - это всегда риск. Выходит та, что безопаснее ездить на большегрузах....
Пока на дорогах попадаются невнимательные и безответственные водители, опасно ездить на любом транспорте. Страшное ДТП, очень жаль погибших и их родственников.
Из-за такой нелепости погибло столько человек. Думаю, неисправность в ВАЗ-2114 была.
Одно трагическое стечение обстоятельств лишило 2-х летнюю девочку скорее всего родителей. Какой ужас! Ехали, никому не мешали, а тут... И опять же нарушение правил одним водителем приводит к трагедии и в других семьях. Очень жаль.....