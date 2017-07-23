Три человека погибли в каскадной аварии под Омском

Два легковых автомобиля и один грузовой стали участниками ДТП. Трое погибли, в больницу доставлена маленькая девочка.

Вчера, 22 июля, около 11 часов вечера на трассе Тюмень - Омск произошло крупное автостолкновение. 42-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2114 со стороны Тюмени. В районе 499 км он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. Грузовик от удара выскочил на "встречку" и там врезался в Ford.

На месте, ещё до приезда скорой помощи скончались три человека - водитель ВАЗа, 38-летний водитель "Форда" и его 29-летняя пассажирка. В больницу попала 2-летняя девочка из иномарки.

По факту аварии начата проверка.