В Омске пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой у виадука на 15-й Рабочей

Из-за сильного удара маршрутка снесла ограждение. Информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 22 июля, на улице 1-й Чередовой рядом со съездом с виадука на 15-й Рабочей произошло ДТП между Nissan Almera и пассажирской маршруткой. Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения.

Авария произошла, когда маршрука съезжала с виадука, а Nissan выехал на поворот. По словам очевидцев, на месте происшествия работали два экипажа скорой помощи, спасатели и полицейские. Омичи считают, что ДТП произошло "по-жёсткому", поскольку были снесены два ограждения.

В настоящее время информации о пострадавших пока нет.