В Омске пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой у виадука на 15-й Рабочей
Происшествия  •  22 июля 2017, 14:50, последнее обновление 22 июля 2017, 14:58  •  печать

В Омске пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой у виадука на 15-й Рабочей

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Из-за сильного удара маршрутка снесла ограждение. Информации о пострадавших пока нет.

Сегодня, 22 июля, на улице 1-й Чередовой рядом со съездом с виадука на 15-й Рабочей произошло ДТП между Nissan Almera и пассажирской маршруткой. Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения.

 

Авария произошла, когда маршрука съезжала с виадука, а Nissan выехал на поворот. По словам очевидцев, на месте происшествия работали два экипажа скорой помощи, спасатели и полицейские. Омичи считают, что ДТП произошло "по-жёсткому", поскольку были снесены два ограждения.

 

В настоящее время информации о пострадавших пока нет.

 

Теги  •  #Nissan #виадук #видео #ДТП #маршрутка #пассажиры

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Комментарии
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Ильга Ял  •  22 июля 2017, 15:10

Лишь бы без смертельных исходов. Интересно, что водитель маршрутки выскочил из кабины, даже не открыв салон. Там людей что-ли не было?

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