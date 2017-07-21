В Омске КамАЗ с щебнем врезался в пассажирскую "Газель"
Происшествия  •  21 июля 2017, 17:20, последнее обновление 21 июля 2017, 17:34  •  печать

В Омске КамАЗ с щебнем врезался в пассажирскую "Газель"

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Пять человек попали в больницу в результате ДТП на Исилькульском тракте.

Сегодня, 15:20 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на Исильскульском тракте. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что 56-летний водитель КамАЗа ехал по Исильскульскому тракту в сторону Омска.

В районе остановки общественного транспорта "Сады" он врезался в пассажирскую "Газель", за рулём которой находился 30-летний мужчина. В результате ДТП пять человек попали в больницу.

14-летний школьник был осмотрен медиками и отпущен. Полиция проводит проверку.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #видео #газель #ДТП #КамАЗ #пассажиры

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