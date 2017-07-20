Водитель иномарки погиб на трассе под Омском, въехав в трубопровод
Происшествия  •  20 июля 2017, 15:13, последнее обновление 20 июля 2017, 15:53  •  печать

Водитель иномарки погиб на трассе под Омском, въехав в трубопровод

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55-летний водитель автомобиля Daewoo съехал с дороги и врезался в трубу. В результате ДТП омич скончался ещё до приезда скорой помощи.

Сегодня, 20 июля, около 8:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на Сыропятском тракте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции предварительно установили, что 55-летний водитель автомобиля Daewoo ехал по Сыропятскому тракту в сторону СНТ "Биолог". Во время движения автомобиля он съехал с дороги и врезался в трубопровод.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте ещё до приезда скорой. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #ДТП #Сыропятский тракт #трубопровод

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