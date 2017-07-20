В Омске возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом

Сегодня, около 16:00 на участке автодороги Тара-Омск в районе посёлка Красный Яр автобус "Нефаз" столкнулся с грузовой ГАЗелью, а после - налетел на большегруз. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, причины происшествия пока выясняются.
По данным министерства здравоохранения Омской области, в ДТП пострадало семь человек, четверо - дети. Они осмотрены на месте, их состояние оценено как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. Двое взрослых с травмами лёгкой и средней степени тяжести доставлены в Любинскую ЦРБ.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
Как много детей, ужас просто. Почему должной безопасности для детишек не было, почем взрослые не пострадали?
Надо менять требования к перевозчикам и делать все как принято в мире - водитель не может больше определенного количества времени находится за рулем и машина перед каждым рейсом проходит проверку. Тогда и неоднозначных аварий будет меньше с автобусами.