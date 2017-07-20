В Омске возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом
Общество  •  20 июля 2017, 18:12, последнее обновление 20 июля 2017, 18:19  •  печать

В Омске возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом

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В автоаварии в Любинском районе пострадали семь человек, из них четверо детей. Двое взрослых госпитализированы.

Сегодня, около 16:00 на участке автодороги Тара-Омск в районе посёлка Красный Яр автобус "Нефаз" столкнулся с грузовой ГАЗелью, а после - налетел на большегруз. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, причины происшествия пока выясняются.

По данным министерства здравоохранения Омской области, в ДТП пострадало семь человек, четверо - дети. Они осмотрены на месте, их состояние оценено как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. Двое взрослых с травмами лёгкой и средней степени тяжести доставлены в Любинскую ЦРБ.

  

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

  

Теги  •  #дороги #ДТП #пассажирский автобус #полиция

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Комментарии
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Олег Конанов  •  20 июля 2017, 20:07

Как много детей, ужас просто. Почему должной безопасности для детишек не было, почем взрослые не пострадали?

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Ада С  •  20 июля 2017, 19:07

Надо менять требования к перевозчикам и делать все как принято в мире - водитель не может больше определенного количества времени находится за рулем и машина перед каждым рейсом проходит проверку. Тогда и неоднозначных аварий будет меньше с автобусами.

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