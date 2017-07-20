В Омске возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом

В автоаварии в Любинском районе пострадали семь человек, из них четверо детей. Двое взрослых госпитализированы.

Сегодня, около 16:00 на участке автодороги Тара-Омск в районе посёлка Красный Яр автобус "Нефаз" столкнулся с грузовой ГАЗелью, а после - налетел на большегруз. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, причины происшествия пока выясняются.

По данным министерства здравоохранения Омской области, в ДТП пострадало семь человек, четверо - дети. Они осмотрены на месте, их состояние оценено как удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются. Двое взрослых с травмами лёгкой и средней степени тяжести доставлены в Любинскую ЦРБ.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.