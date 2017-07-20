В Омске КамАЗ скинул с моста грузовик с песком

Сегодня, 20 июля, перед въездом на Ленинградский мост произошло ДТП с двумя грузовиками. По словам очевидцев, авария произошла на полосе движения в сторону центра города. КамАЗ врезался в перевозивший песок грузовик, который от удара слетел с подножья моста.
К счастью, грузовик не перевернулся. О пострадавших пока не сообщается. Отметим, по данным сервиса "Яндекс" на мосту сейчас образовалась пробка. Скорость движения транспорта составила 7 км/час.
Хорошо, что в аварии пострадали только грузовики, представьте, что было с легковым авто в таком случае.