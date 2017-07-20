В Омске КамАЗ скинул с моста грузовик с песком

На въезде на Ленинградский мост произошла авария с участием КамАЗа и ГАЗа, перевозившего песок. В результате ДТП грузовик вылетел в кювет.

Сегодня, 20 июля, перед въездом на Ленинградский мост произошло ДТП с двумя грузовиками. По словам очевидцев, авария произошла на полосе движения в сторону центра города. КамАЗ врезался в перевозивший песок грузовик, который от удара слетел с подножья моста.

К счастью, грузовик не перевернулся. О пострадавших пока не сообщается. Отметим, по данным сервиса "Яндекс" на мосту сейчас образовалась пробка. Скорость движения транспорта составила 7 км/час.