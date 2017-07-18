В Омске вынесли приговор грабителю, нападавшему на АЗС с автоматом

Суд приговорил 46-летнего жителя Томской области к пяти с половиной годам колонии общего режима за разбойные нападения на АЗС.

Любинский районный суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Томской области. Мужчина обвинялся в совершении разбойных нападений на автозаправочные станции в Омской области и трёх регионах России.

Напомним, злоумышленник был задержан в октябре 2016 года в Тобольске в ходе совместной спецоперации сотрудников тюменского и омского уголовного розыска. Предварительно было установлено, что в период с июля по сентябрь 2016 года мужчина совершил шесть разбойных нападений: по два в Новосибирской и Омской областях, а также в Башкортостане и Алтайском крае.

Все нападения совершались по одной схеме. Подозреваемый заходил вечером в помещение заправки, стрелял из автомата и брал из кассы деньги. В общей сложности ему удалось похитить 108 тыс. руб.

Суд признал злоумышленника виновным по части 2 ст. 162 УК РФ и назначил ему пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.