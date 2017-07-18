В Омске вынесли приговор грабителю, нападавшему на АЗС с автоматом
Происшествия  •  18 июля 2017, 18:09, последнее обновление 18 июля 2017, 18:21  •  печать

В Омске вынесли приговор грабителю, нападавшему на АЗС с автоматом

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Суд приговорил 46-летнего жителя Томской области к пяти с половиной годам колонии общего режима за разбойные нападения на АЗС.

Любинский районный суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Томской области. Мужчина обвинялся в совершении разбойных нападений на автозаправочные станции в Омской области и трёх регионах России.

Напомним, злоумышленник был задержан в октябре 2016 года в Тобольске в ходе совместной спецоперации сотрудников тюменского и омского уголовного розыска. Предварительно было установлено, что в период с июля по сентябрь 2016 года мужчина совершил шесть разбойных нападений: по два в Новосибирской и Омской областях, а также в Башкортостане и Алтайском крае.

Все нападения совершались по одной схеме. Подозреваемый заходил вечером в помещение заправки, стрелял из автомата и брал из кассы деньги. В общей сложности ему удалось похитить 108 тыс. руб.

Суд признал злоумышленника виновным по части 2 ст. 162 УК РФ и назначил ему пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теги  •  #автомат #АЗС #грабеж #приговор #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  18 июля 2017, 20:41

Пусть посидит и подумает. Что было бы если б все начали решать свои финансовые проблемы таким образом, с автоматом в руках.

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Jack Daniels  •  18 июля 2017, 20:05

За 6 нападений всего-то 100 тыщ рублей? - какие-то маленькие кассы были на заправках... И ограбления, скорее всего были спонтанными, без изучения, когда на заправке наибольшая выручка образуется и без сговора с персоналом заправок.

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