В Омске вынесли приговор грабителю, нападавшему на АЗС с автоматом

Любинский районный суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Томской области. Мужчина обвинялся в совершении разбойных нападений на автозаправочные станции в Омской области и трёх регионах России.
Напомним, злоумышленник был задержан в октябре 2016 года в Тобольске в ходе совместной спецоперации сотрудников тюменского и омского уголовного розыска. Предварительно было установлено, что в период с июля по сентябрь 2016 года мужчина совершил шесть разбойных нападений: по два в Новосибирской и Омской областях, а также в Башкортостане и Алтайском крае.
Все нападения совершались по одной схеме. Подозреваемый заходил вечером в помещение заправки, стрелял из автомата и брал из кассы деньги. В общей сложности ему удалось похитить 108 тыс. руб.
Суд признал злоумышленника виновным по части 2 ст. 162 УК РФ и назначил ему пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.
Пусть посидит и подумает. Что было бы если б все начали решать свои финансовые проблемы таким образом, с автоматом в руках.
За 6 нападений всего-то 100 тыщ рублей? - какие-то маленькие кассы были на заправках... И ограбления, скорее всего были спонтанными, без изучения, когда на заправке наибольшая выручка образуется и без сговора с персоналом заправок.